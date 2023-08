MSP Recovery, Inc., qui fait des affaires sous le nom de LifeWallet, est un spécialiste du recouvrement des remboursements de Medicare, Medicaid, des assurances commerciales et des payeurs secondaires. Elle est engagée dans la disruption du système de remboursement des soins de santé désuet, en utilisant des données et des analyses pour identifier et recouvrer les paiements indus effectués par Medicare, Medicaid, et les assureurs de santé commerciaux. Elle analyse les données historiques relatives aux demandes de remboursement de frais médicaux afin d'identifier les possibilités de recouvrement. La société a développé plus de 1 400 algorithmes qui aident à identifier les gaspillages, les fraudes et les abus dans les segments Medicare, Medicaid et les assurances santé commerciales. Les solutions LifeWallet comprennent LifeWallet Health, LifeWallet Legal, LifeWallet Sports, LifeWallet EDU et LifeChain. LifeWallet fournit des services à d'autres parties pour identifier les demandes d'indemnisation recouvrables, ainsi que des services de comparaison de données et des services juridiques. LifeWallet propose des solutions complètes pour de nombreux secteurs, notamment les soins de santé, le secteur juridique, l'éducation et le sport.

Secteur Assurance vie et santé