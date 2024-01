MSTC Limited est une société de commerce électronique basée en Inde. Elle fournit des services liés au commerce électronique dans des secteurs industriels diversifiés, en proposant des services d'enchères et de vente en ligne, des services d'approvisionnement en ligne et le développement de logiciels/solutions personnalisés. Ses segments comprennent le marketing, le commerce électronique et la récupération de la ferraille et les emplois connexes. L'entreprise propose une plateforme d'enchères électroniques à un certain nombre de ministères et d'entités contrôlées par l'État. Elle propose un ensemble complet de services allant de la préparation du catalogue d'enchères à l'émission d'ordres de livraison et de publicités au cas par cas, avec des facilités de paiement et de porte-monnaie électroniques. Elle a organisé des enchères électroniques pour la vente de déchets, d'anciennes usines et machines, de minéraux, de produits agricoles, de blocs de mines de charbon et autres, de parcelles de terre, de thé, de noix de gorgon, de feuilles de tendu, de bois d'œuvre et d'autres produits forestiers. La société propose également des solutions de plateforme de bout en bout pour l'approvisionnement en ligne.

Secteur Internet