MTB Metals Corp, anciennement Mountain Boy Minerals Ltd, est un explorateur de métaux basé au Canada qui a de nombreux projets concernant le cuivre, l'or, l'argent et d'autres métaux. La société possède six projets couvrant environ 670 kilomètres carrés (67 587 hectares) dans le prolifique Triangle d'Or du nord de la Colombie-Britannique. Ses projets comprennent Telegraph, American Creek, Red Cliff, la propriété BA, Theia et Southmore. Le projet Telegraph est situé à proximité de quatre gisements porphyriques exploités par diverses sociétés minières : Galore (Teck/Newmont), Schaft (Teck), Saddle (Newmont) et la mine de cuivre-or Red Chris (Newcrest/Imperial Metals). Le projet American Creek est centré sur la mine d'argent historique Mountain Boy. Le projet est accessible par la route et se trouve à environ 20 kilomètres du port en eau profonde de Stewart. Red Cliff est une ancienne mine d'or et de cuivre. La propriété BA est une minéralisation d'argent-plomb-zinc située à environ quatre kilomètres de l'autoroute.

Secteur Sociétés minières intégrées