IHS Holding a proposé de meilleures conditions commerciales à MTN Nigeria pour la location de 2 500 tours qu'elle a perdues au profit d'American Tower Corporation (ATC), affirmant que cette décision permettrait d'éviter une interruption du réseau dans le pays le plus peuplé d'Afrique.

MTN Nigeria, qui appartient au groupe sud-africain MTN, a annoncé en septembre que la location de 2 500 sites devant expirer en 2024 et 2025 avait été attribuée à ATC Nigeria à l'issue d'une procédure d'appel d'offres.

L'opérateur de réseau mobile a déclaré que l'accord permettrait de diversifier son portefeuille de tours et de réaliser d'importantes économies sur les coûts du réseau.

Sam Darwish, président-directeur général d'IHS Towers, a déclaré à Reuters que ces tours ne représentaient qu'une petite fraction de l'ensemble des locations de son entreprise, mais qu'il était prêt à s'aligner sur les conditions d'ATC.

"IHS a proposé des conditions commerciales améliorées pour les 2 500 pylônes afin de combler l'écart (entre les offres), car notre principal objectif est d'éviter toute perturbation du réseau au Nigeria", a-t-il déclaré, sans fournir de détails sur les conditions.

MTN a déclaré que l'accord avec ATC était définitif et que MTN continuerait à s'engager de manière constructive avec IHS sur d'autres opportunités qui se présenteraient, y compris le renouvellement de ses autres sites.

"Notre préférence va toujours au renouvellement bilatéral, sous réserve de prix et de conditions compétitifs. En l'occurrence, la proposition d'ATC était supérieure", a déclaré l'opérateur à Reuters.

IHS possède 16 000 tours au Nigeria, dont 14 600 sont louées par MTN. Environ 13 % du portefeuille de MTN est détenu par ATC, tandis que 80 % est détenu par IHS.

On craint de plus en plus que l'opérateur de tours cellulaires ne perde d'autres contrats, car MTN Nigeria examine d'autres contrats de tours arrivant à échéance. Les contrats de location de tours restants avec IHS expirent entre 2025 et 2029. La majorité d'entre eux expirent en 2029.

IHS est également impliquée dans un conflit d'actionnaires avec MTN Group, son principal actionnaire avec une participation de 26 %, ainsi qu'avec l'investisseur financier français Wendel et l'investisseur activiste Blackwells Capital sur des questions de gouvernance.

M. Darwish a déclaré qu'IHS continuait à dialoguer avec Wendel et MTN sur ces questions.