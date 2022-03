L'opérateur africain MTN renoue avec les dividendes après un bénéfice annuel exceptionnel.

En mars de l'année dernière, MTN a suspendu ses dividendes afin de se concentrer sur la réduction de sa dette et en raison de l'incertitude entourant les flux de trésorerie en amont du Nigeria, le calendrier des produits de son programme de réalisation d'actifs et l'impact de COVID-19.

La société avait alors déclaré qu'elle annoncerait une politique révisée de dividendes à moyen terme en mars 2022 et qu'elle prévoyait de verser un dividende ordinaire total d'au moins 260 cents par action pour l'exercice 2021.

"Le conseil d'administration a examiné les soldes de trésorerie, la solvabilité et la liquidité ainsi que le profil d'investissement pour l'année à venir et a déclaré un dividende de 300 cents par action, soit 40 cents de plus que notre minimum", a déclaré le directeur général du groupe, Ralph Mupita.

MTN a également annoncé une nouvelle politique de dividende, afin de guider le marché annuellement sur le montant du dividende, en fonction de ses priorités d'allocation de capital et des conditions du marché, a ajouté Mupita.

Avec sa nouvelle politique, MTN prévoit de verser un dividende final ordinaire minimum de 330 cents pour l'exercice 2022.

MTN, qui compte 273 millions de clients dans 19 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, a déclaré que le bénéfice net par action (BNPA), principale mesure des bénéfices sur son marché d'origine, l'Afrique du Sud, a augmenté de 31,8 % pour atteindre 987 cents, contre 749 cents un an plus tôt.