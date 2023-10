La branche sud-africaine du groupe MTN a déclaré mercredi que la disponibilité de son réseau s'était améliorée de 15 % grâce à des investissements continus visant à garantir le bon fonctionnement de son réseau mobile pendant les pires coupures d'électricité jamais enregistrées.

Alors que le réseau électrique national s'effondre, laissant l'économie la plus avancée d'Afrique dans l'obscurité jusqu'à 10 heures par jour, les opérateurs de téléphonie mobile, dont MTN, Vodacom et Telkom, majoritairement détenu par l'État, se démènent pour assurer le bon fonctionnement de leurs réseaux.

"C'est une bataille permanente, mais nous sommes déterminés à la gagner en nous battant pour fournir à nos clients un réseau fiable et résistant", a déclaré Charles Molapisi, directeur général de MTN South Africa.

Avec un investissement récemment annoncé de 4,5 milliards de rands (233 millions de dollars) à 5 milliards de rands dans son réseau pour garder les clients connectés pendant la crise de l'électricité, MTN a déployé plus de 20 000 batteries, 5 000 redresseurs et près de 900 générateurs diesel sur des sites à travers le pays, a déclaré l'entreprise.

À ce jour, plus de 5 000 sites du réseau ont été mis à niveau avec des batteries, des redresseurs, des générateurs de secours et une sécurité accrue pour les protéger contre le vol et le vandalisme. Au cours du seul mois d'août, 2 000 sites ont été modernisés, a indiqué MTN.

"Bien qu'il y ait eu un bref répit au deuxième trimestre 2023 avec une réduction des délestages par rapport au premier trimestre, les pannes d'électricité ont continué à poser un défi important à nos opérations", a déclaré M. Molapisi.

Il a ajouté que le vol et le vandalisme sur les sites du réseau restaient une préoccupation, en particulier lorsque les criminels profitent de l'obscurité pendant les pannes pour cibler les sites.

(1 $ = 19,2903 rand)