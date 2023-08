Le PDG du groupe sud-africain MTN a déclaré mardi qu'il prévoyait de faire entrer des partenaires minoritaires dans les secteurs de la fintech et de la fibre, puis de coter les activités en tant qu'entités distinctes afin d'atteindre une capitalisation boursière de plus de trois fois sa valeur nette d'inventaire (VNA).

Le plus grand fournisseur de services de télécommunications d'Afrique a vendu lundi une participation minoritaire non divulguée dans son activité fintech au géant américain des paiements Mastercard et son PDG Ralph Mupita a déclaré que l'accent serait ensuite mis sur les actifs de MTN dans le domaine de la fibre optique.

Avec un cours d'environ 135 rands, contre une valeur nette d'inventaire de 61,88 rands par action, MTN a une capitalisation boursière actuelle d'environ 258 milliards de rands (13,5 milliards de dollars).

En portant sa valeur de marché à plus de trois fois sa valeur liquidative actuelle, on obtiendrait une capitalisation boursière de plus de 350 milliards de rands.

Depuis la pandémie de COVID, MTN s'est concentré sur l'Afrique afin d'exploiter la demande croissante du continent en matière d'internet à haut débit et de services numériques et de paiement, et de contrer la présence régionale croissante de son rival Vodacom.

Ces efforts ont permis de multiplier par près de cinq la valeur marchande de MTN au cours des trois dernières années, mais M. Mupita a déclaré aux journalistes qu'il y avait encore beaucoup à faire, même si la cotation séparée des divisions fibre et fintech pourrait prendre jusqu'à quatre ans.

"Il y a une énorme quantité de valeur cachée dans les activités de MTN", a déclaré M. Mupita.

MTN se concentrera principalement sur les activités de connectivité de base, la fintech et la fibre pour débloquer la valeur, mais cela impliquera des investissements importants et continus dans ces activités.

Tout en continuant à rechercher d'autres ventes de participations dans ses activités de fintech, MTN devrait être en mesure d'investir dans ses activités de fibre optique d'ici l'année prochaine, a-t-il déclaré.

MTN mise également sur la levée des sanctions contre l'Iran, son deuxième plus grand marché après le Nigeria, avec une évaluation de 16 milliards de rands, soit plus d'un dixième de sa valeur nette d'inventaire, a déclaré Mupita.

Les analystes n'attribuent aucune valeur à l'actif iranien.

(1 $ = 19,1152 rands)