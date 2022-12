MTN Group Limited nomme Nicky Newton-King au poste de directeur non exécutif indépendant, à compter du 1er janvier 2023

le groupe MTN a annoncé la nomination de Nicky Newton-King au poste de directeur non exécutif indépendant de MTN, à compter du 1er janvier 2023. Newton-King a été cadre de la Bourse de Johannesburg (JSE) pendant 23 ans, dont huit en tant que directrice générale. Elle a obtenu son diplôme initial de droit à l'université de Stellenbosch et a obtenu sa maîtrise en droit à l'université de Cambridge.

Mme Newton-King a également reçu un doctorat honorifique en droit de l'université de Stellenbosch. Au JSE, elle a été responsable de la transformation de l'entreprise en une bourse de valeurs mobilières moderne à vocation commerciale, dotée d'une direction et d'un personnel diversifiés. Au cours de son mandat, le JSE a également joué un rôle influent parmi ses homologues mondiaux, en particulier dans le domaine en développement de l'environnement, du social et de la gouvernance.

Nicky a une exposition significative à de nombreux marchés clés de MTN en Afrique et son expérience unique en matière de réglementation apportera une vision et une valeur particulières à MTN. La passion de Nicky pour la durabilité et le rôle que les entreprises peuvent jouer dans la réalisation d'une société plus équitable l'a amenée à consacrer une grande partie de son temps à des initiatives dans ce domaine. Nicky siège actuellement aux conseils d'administration d'Investec plc et d'Investec Limited et est la vice-présidente du conseil de l'université de Stellenbosch.