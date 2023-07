MTN Group Ltd :

* JSE : MTN - COMMUNIQUE DE PRESSE POUR LA PERIODE DE SIX MOIS CLOSE LE 30 JUIN 2023

* MTN - VOIT UNE AUGMENTATION DE L'HEPS ENTRE 0% ET 10% (OU 0 CENTS À 51 CENTS)

* MTN - LE BÉNÉFICE NET A ÉTÉ AFFECTÉ PAR DES ÉLÉMENTS NON OPÉRATIONNELS ET NON RÉCURRENTS D'ENVIRON 207 CENTS (JUIN 2022 : 94 CENTS) POUR LA PÉRIODE DE SIX MOIS

* MTN - SEES HEPS IN RANGE OF 506 CENTS TO 557 CENTS FOR HY