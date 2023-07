L'entreprise de télécommunications MTN Uganda, une unité du groupe sud-africain MTN, a lancé vendredi le premier réseau 5G dans le pays d'Afrique de l'Est.

MTN possède le plus grand nombre d'abonnés en Ouganda, soit environ 15 millions. Il est principalement en concurrence avec une unité locale de Bharti Airtel.

La 5G offre des débits de données plus rapides et un temps de latence ou de réponse plus faible.

Sylvia Mulinge, directrice générale de MTN Uganda, a déclaré que l'entreprise prévoyait de déployer une couverture 5G complète dans la capitale Kampala d'ici à la fin de 2024 et qu'au cours des deux prochaines années, tous ses sites de base dans les grandes villes seraient également convertis à la 5G.