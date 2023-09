MTR Corporation Limited figure parmi les principaux prestataires de transport ferroviaire chinois. Le CA par activité se répartit comme suit : - transport ferroviaire (27,9%) ; - développement et gestion d'actifs immobiliers (10,7%) : notamment immeubles résidentiels, bureaux et parkings ; - exploitation de centres commerciaux (6,8%) ; - autres (0,8%). Le solde du CA (53,8%) concerne les activités assurées à l'international. La répartition géographique du CA est la suivante : Hong Kong (46,2%), Australie (30,4%), Suède (11,6%), Chine (6,5%) et Royaume Uni (5,3%).