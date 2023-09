Le centre financier asiatique de Hong Kong a été inondé vendredi par les plus fortes pluies jamais enregistrées depuis 140 ans. 83 personnes ont été blessées, dont trois grièvement, alors qu'un temps exceptionnellement pluvieux provoqué par des typhons a entraîné de nouvelles perturbations dans le sud de la Chine.

Des vidéos ont montré des cascades d'eau dévalant les pentes abruptes de l'ancienne colonie britannique, inondant les rues étroites jusqu'à la taille, les centres commerciaux, les stations de métro et les tunnels.

Ces conditions météorologiques extrêmes ont également semé le chaos dans la ville chinoise voisine de Shenzhen, un centre technologique de plus de 17,7 millions d'habitants, où les liaisons commerciales et de transport à travers le delta de la rivière des Perles, une région économiquement importante, ont été gravement touchées.

Les pluies torrentielles ont été provoquées par Haikui, un typhon qui a touché terre dans la province chinoise de Fujian mardi. Bien qu'il se soit affaibli pour devenir une dépression tropicale, ses nuages qui se déplacent lentement ont déversé d'énormes quantités de précipitations sur des régions encore détrempées par les pluies d'un super typhon survenu une semaine plus tôt.

Le bureau météorologique de Hong Kong a émis sa plus haute alerte de tempête de pluie "noire" et a déclaré que plus de 200 mm de pluie avaient été enregistrés sur l'île principale de Hong Kong, le district de Kowloon et la partie nord-est des Nouveaux Territoires de la ville à partir de la fin de la journée de jeudi.

Le maire de la ville, John Lee, s'est dit très préoccupé par les graves inondations qui touchent la majeure partie du territoire et a demandé à tous les services de déployer des "efforts considérables".

Les autorités de Hong Kong ont fermé les écoles vendredi et demandé aux travailleurs de rester chez eux. La bourse n'a pas ouvert ses portes dans la matinée et restera fermée dans l'après-midi si l'alerte à la pluie "noire" est maintenue à midi.

La société MTR Corp, qui exploite le réseau ferroviaire de la ville, a indiqué qu'au moins une ligne était fermée et que d'autres fonctionnaient avec des retards. Une vidéo montre des employés du métro pataugeant jusqu'à la taille dans une station.

Le tunnel interportuaire de la ville, l'une des principales artères reliant l'île de Hong Kong à Kowloon, a été inondé et un centre commercial du quartier de Chai Wan a été à moitié submergé.

Certaines opérations de dédouanement de passagers et de marchandises à deux postes frontières entre Hong Kong et Shenzhen ont été suspendues en raison des inondations.

Les opérateurs de ferry de Macao à Hong Kong ont déclaré que plusieurs traversées seraient suspendues à destination de la plaque tournante du jeu.

LE GUANGDONG SUBMERGÉ

L'Administration météorologique de Chine a déclaré que de fortes pluies s'abattraient jusqu'au début de samedi sur les régions du centre et du sud-ouest de la province de Guangdong.

Toutes les écoles, certaines stations de métro et les bureaux de la ville de Shenzhen, dans le Guangdong, ont été fermés vendredi.

Les habitants de cette métropole de 17,7 millions d'habitants, qui s'accrochent à des cordes de sécurité, marchent avec précaution dans l'eau jusqu'aux genoux, comme le montrent des vidéos diffusées par les médias d'État.

Des sauveteurs ont bouclé des bouches d'égout débordantes, ont sorti un enfant d'un véhicule bloqué et ont guidé des motocyclistes dans les eaux troubles.

Un relevé des précipitations a montré que 465,5 mm de pluie sont tombés à Shenzhen en 12 heures, soit le niveau le plus élevé depuis le début des relevés en 1952.

Les précipitations quotidiennes dans la ville située dans le delta de la rivière des Perles, qui relie Hong Kong à la Chine continentale, devraient dépasser les 500 mm, selon les médias de Shenzhen.

Des vidéos ont montré que les zones d'entrée et de sortie de la gare de Shenzhen étaient inondées, et que les trains reliant la ville à la capitale provinciale de Guangzhou étaient suspendus. Une centaine de personnes ont été bloquées à la gare.

Les écoles de dix districts de Guangzhou ont été suspendues pour la journée ou ont dû ouvrir plus tard, tandis que la ville de Zhuhai, près de Macao, a mis en garde contre les inondations et les glissements de terrain.

La ville industrielle de Dongguan, au nord de Shenzhen, a enregistré ses plus fortes pluies depuis 15 ans.

Le Guangdong et la région voisine du Guangxi devraient connaître de fortes pluies au cours des trois prochains jours. (Reportages de Tyrone Siu et Farah Master à Hong Kong et de Liz Lee, Albee Zhang et Ryan Woo à Pékin ; Rédaction de Jamie Freed et Michael Perry)