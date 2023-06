UniVision passe à la perte suite à la résiliation du contrat MTR

Univision Engineering Ltd - fournisseur de télévision en circuit fermé basé à Hong Kong - déclare avoir enregistré une perte avant impôts de 256 000 GBP au cours du semestre clos le 30 septembre 2022, contre un bénéfice de 142 000 GBP au cours de la même période de l'année précédente. Le chiffre d'affaires tombe à 653 000 GBP, contre 5 millions de GBP l'année précédente. La société explique cette baisse par la résiliation de son principal contrat avec MTR Corporation Ltd, qui a pris effet le 20 juin. L'entreprise indique qu'elle envisage un certain nombre de méthodes de financement pour améliorer ses liquidités à la suite de l'effondrement des recettes ; l'obtention d'une facilité de prêt de 12 millions de HKD - environ 1,2 million de GBP - et un investisseur potentiel fournissant une facilité inconditionnelle de 20 millions de HKD. La société ne déclare pas de dividende intérimaire.

MTR est une société publique de transport public et de promotion immobilière basée à Hong Kong qui exploite le Mass Transit Railway.

"Les nouveaux projets d'infrastructure à Hong Kong, y compris les nouveaux liens ferroviaires et le développement urbain dans les territoires du Nord. Grâce à son expertise technique et à son expérience des projets dans le secteur de la surveillance, l'entreprise dispose d'un avantage concurrentiel pour répondre à ces appels d'offres", a déclaré Stephen Sin Mo Koo, président du conseil d'administration.

Cours actuel de l'action : 0,25 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 16

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

