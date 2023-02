Deutsche Bank Research relève l'objectif de MTU à 245 euros - 'Acheter

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research a relevé de 244 à 245 euros son objectif de cours sur MTU avant ses résultats annuels et a maintenu sa recommandation à "acheter". Le mix d'activité et le cash-flow libre du motoriste sont en passe d'être améliorés, écrit l'analyste Christophe Ménard dans une étude publiée lundi. Il s'attend à ce que le chiffre d'affaires se situe plutôt dans le bas de la fourchette d'objectifs, le résultat opérationnel (Ebit) et le free cash flow plutôt dans le haut./tih/edh

Publication de l'étude originale : 06.02.2023 / heure non précisée dans l'étude / CET

Première diffusion de l'étude originale : 06.02.2023 / 06:50 / CET

