MTU de nouveau sur le chemin du rallye - Les analystes misent sur des prévisions plus élevées

FRANCFORT (dpa-AFX) - De bons résultats trimestriels préliminaires ont permis à l'action MTU d'atteindre mardi son plus haut niveau depuis fin février 2020. Après avoir grimpé jusqu'à 243,90 euros, le titre du motoriste maintenait vers midi une hausse de 2,56% à 240,80 euros. Cela a suffi pour se hisser en tête du Dax, un indice modérément favorable. Depuis le début de l'année, les titres MTU ont enregistré une plus-value supérieure à la moyenne de 19%. Les titres ont toutefois encore du chemin à parcourir pour atteindre le record historique de 289,30 euros, atteint début 2020.

L'entreprise munichoise a connu un début d'année 2023 étonnamment fort, comme l'ont souligné un courtier en actions et plusieurs analystes dans leurs réactions aux chiffres. La croissance de plus de 30 % du chiffre d'affaires a dépassé les attentes moyennes du marché, tout comme le bénéfice d'exploitation ajusté (Ebit ajusté) et la marge d'exploitation ajustée, qui ont même plus que doublé.

Selon l'analyste de Goldman Daniela Costa, l'activité de pièces détachées pour avions commerciaux devrait être la principale responsable de la bonne évolution du chiffre d'affaires ; elle voit toutefois un bémol dans les flux de trésorerie, qui sont légèrement décevants. Le fait que le conseil d'administration se soit contenté de confirmer ses objectifs annuels laisse donc Costa et son collègue Christophe Ménard de la Deutsche Bank s'interroger, même si les objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfice d'exploitation ajusté prévoient déjà des niveaux records. Lors de la présentation des résultats trimestriels définitifs le 26 avril, l'analyste Kseniia Maslova estime que l'accent devrait être mis sur la probabilité que le conseil d'administration relève ses objectifs annuels.

Holger Schmidt de la DZ Bank s'attend lui aussi à ce que MTU relève ses objectifs en cours d'année. L'expert de Warburg Christian Cohrs est du même avis. Comme le dernier trimestre se distingue généralement par une part élevée du chiffre d'affaires dans le domaine militaire, la marge d'exploitation ajustée de plus de 12% visée pour l'ensemble de l'année semble très conservatrice, souligne-t-il./gl/ajx/stw