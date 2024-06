BERLIN (dpa-AFX) - A l'occasion de l'ouverture du Salon international de l'aéronautique et de l'espace (ILA), le chancelier allemand Olaf Scholz a assuré l'industrie de la défense de son soutien à long terme pour développer ses capacités de production. "Aujourd'hui, nous voyons plus clairement que jamais l'importance d'une industrie de défense européenne et allemande capable de produire en continu tous les types d'armes importants et les munitions nécessaires", a déclaré le politicien SPD mercredi au parc des expositions en bordure de l'aéroport de la capitale BER. Il a annoncé la commande de 20 avions de combat Eurofighter supplémentaires.

Dans le même temps, les associations professionnelles de la politique de sécurité et de défense allemande ont demandé que le financement de la poursuite de l'équipement de la Bundeswehr soit assuré au-delà de 2025. Le budget spécial de la Bundeswehr, d'un montant de 100 milliards d'euros, est loin d'être suffisant pour couvrir les besoins.

"L'écart entre les prévisions financières à moyen terme actuelles et les besoins réels de la Bundeswehr se creusera dès 2025", ont averti les neuf associations dans une déclaration. Elles ont fait référence à la demande du ministre de la Défense Boris Pistorius (SPD) d'allouer 6,5 milliards d'euros supplémentaires au budget ordinaire de la défense pour l'année prochaine. Les signataires ont demandé que ces fonds soient alloués à la Bundeswehr.

La politique allemande a "trop négligé le secteur de l'armement par le passé", a déclaré Scholz lors de l'inauguration. "C'est terminé. L'attaque de la Russie contre l'Ukraine, contraire au droit international, a placé toute l'Allemagne devant une nouvelle réalité en matière de politique de sécurité". Pour des raisons de temps, certains systèmes d'armes sont désormais achetés à des partenaires qui ont déjà des produits disponibles sur le marché. "Nous ne pouvons tout simplement pas attendre pour certaines choses. Mais la rapidité n'est qu'un aspect important", a déclaré Scholz. "En même temps, je m'engage fermement à maintenir et à développer les capacités de production". Vingt Eurofighter supplémentaires seront commandés avant la fin de la législature, en plus des 38 appareils actuellement dans le pipeline.

Une coopération plus étroite entre les partenaires européens est nécessaire. "Nous ne pouvons tout simplement plus nous permettre en Europe d'avoir un nombre de systèmes d'armes concurrents nettement plus élevé qu'aux États-Unis par exemple", a déclaré le chancelier à ce sujet. Il doit y avoir moins de systèmes qui reflètent les forces des industries respectives. Scholz a déclaré : "Nous obtiendrons alors l'interopérabilité nécessaire entre les forces armées européennes et des volumes plus élevés". Il souhaite que l'industrie allemande soit "à la pointe du progrès".

L'industrie répond aux défis géopolitiques actuels par l'innovation, a déclaré Michael Schollhorn, président de la Fédération allemande de l'industrie aérospatiale, lors de l'ouverture du salon. "L'aviation civile présente des avancées en matière de développement durable qui deviennent également un avantage concurrentiel". L'aviation militaire présente les systèmes du futur. Et l'espace montre "comment l'Europe peut garantir un accès indépendant à l'utilisation de l'espace".

Mais la position de leader technologique de l'Europe sur ces sujets est disputée, a-t-il ajouté. "Le secteur est également sous pression". Pour survivre, il faut un cadre politique approprié. "Nous avons également besoin de prévisibilité en ce qui concerne le budget de la défense et, en fin de compte, les commandes, sans quoi les PME et les fournisseurs, dont les capacités et les aptitudes seront décisives à l'avenir, nous quitteront aujourd'hui".

De mercredi à dimanche, quelque 600 exposants de 30 pays participeront à la vitrine de l'industrie aérospatiale européenne. Jusqu'au vendredi, le salon est ouvert uniquement aux professionnels, mais le samedi et le dimanche, toutes les autres personnes intéressées peuvent venir sur le site de l'exposition. Le contenu du salon est principalement axé sur la transformation durable de l'aviation civile ainsi que sur les thèmes de la défense et de la sécurité.

Le salon a lieu tous les deux ans. Depuis avril, il est certain que son lieu d'organisation restera à Schonefeld, près de Berlin, au moins jusqu'en 2030. Les Länder de Berlin et de Brandebourg participent aux salons ILA 2026, 2028 et 2030 à hauteur de 5,5 millions d'euros chacun /maa/DP/stw.