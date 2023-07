MTY FOOD GROUP INC. : CIBC World Markets relève à l'achat

MTY Food Group Inc. est un franchiseur de restaurants à service rapide et de restaurants décontractés au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les activités de la société consistent à franchiser et à exploiter des établissements appartenant à l'entreprise, ainsi qu'à vendre des produits au détail sous une multitude de bannières. La société exploite également un centre de distribution et une usine de transformation alimentaire, tous deux situés dans la province de Québec. La société exerce ses activités sous diverses bannières, dont Tiki-Ming, Sukiyaki, La Crémière, Panini Pizza Pasta, Villa Madina, Cultures, Thai Express, Vanellis, Kim Chi, TCBY, Sushi Shop, Koya Japan, Vie & Nam, Tandori, O'Burger, Tutti Frutti, Taco Time, Country Style, Buns Master, Valentine, Jugo Juice, Mr. Sub, Koryo Korean Barbeque, Mr. Souvlaki, Sushi Go, Mucho Burrito, Extreme Pita, PurBlendz, ThaiZone, Madisons New York Grill & Bar et autres. Elle compte environ 6 900 emplacements en exploitation.

Secteur Restaurants et bars