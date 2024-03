Mudunuru Limited est une société de solutions technologiques pour les technologies de l'information et de la communication (TIC) basée en Inde. La société est engagée dans le développement d'applications technologiques, y compris la reconnaissance biométrique basée sur le visage, le doigt et l'iris ; les solutions de l'Internet des objets (IoT) qui connectent les appareils aux systèmes d'entreprise ; les services de cybersécurité pour les entreprises menacées de violations de données ou d'attaques par des pirates informatiques (y compris les tests de pénétration), et les initiatives de villes intelligentes. Les segments de la société comprennent Fintech, IDTech, EdTech, SmartCityTech et la recherche et le développement. Son segment Fintech est engagé dans le développement de plateformes évolutives et sécurisées utilisant la blockchain et la technologie des registres distribués. Son segment IDTech est engagé dans l'offre d'une gamme complète de solutions biométriques, telles que les systèmes de présence biométrique (BAS), les systèmes de contrôle d'accès biométrique (BACS) et les programmes d'identification nationaux à grande échelle.

Secteur Logiciels