Mueller Industries, Inc. est un fabricant de produits en cuivre, en laiton, en aluminium et en plastique. La société fabrique une gamme de produits, notamment des tubes et des raccords en cuivre, des ensembles de conduites, des tubes et des raccords en plastique PEX, des pièces forgées en aluminium et en laiton, des extrusions à impact en aluminium, des vannes de gaz comprimé, des vannes et des raccords de réfrigération, des réservoirs sous pression, des échangeurs de chaleur coaxiaux et des systèmes de conduits flexibles isolés. Elle exerce ses activités aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Grande-Bretagne, en Corée du Sud, au Moyen-Orient et en Chine. Elle exerce ses activités par le biais de trois segments, à savoir le segment des systèmes de tuyauterie, qui comprend le Domestic Piping Systems Group, Great Lakes Copper, Heatlink Group, les opérations européennes, le Trading Group, Jungwoo-Mueller et Mueller Middle East ; le segment des métaux industriels, qui comprend les barres en laiton, les impacts et les produits à valeur ajoutée en laiton, et le segment climatique, qui comprend les produits de réfrigération, Westermeyer, Turbotec, les conduits flexibles et les lignes de tuyauterie, Inc.

Secteur Machines et équipements industriels