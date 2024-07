Mueller Water Products, Inc. est un fabricant et un distributeur de produits et de services utilisés pour le transport, la distribution et la mesure de l'eau en Amérique du Nord. Le portefeuille de produits et de services de la société comprend des vannes techniques, des bouches d'incendie, des produits de raccordement et de réparation des canalisations, des produits de mesure, de détection des fuites, d'évaluation de l'état des canalisations, des produits de gestion de la pression et une technologie logicielle qui fournit des données essentielles sur les systèmes d'approvisionnement en eau. La société opère à travers deux segments : Water Flow Solutions et Water Management Solutions. Le portefeuille du segment Water Flow Solutions comprend des robinets-vannes en fer, des robinets spécialisés et des produits en laiton de service. Le portefeuille du segment Water Management Solutions comprend des produits et des solutions pour les bornes d'incendie, la réparation et l'installation, le gaz naturel, le comptage, la détection des fuites et la gestion et le contrôle de la pression. Ses marques comprennent Canada Valve, Centurion, Echologics, Echoshore, ePulse, Ez-Max, Hersey, Hydro Gate, Hydro-Guard, HYMAX et d'autres.