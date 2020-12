Munich Re : Bank of America relève sa recommandation

Bank of America relève sa recommandation sur Munich Re à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 3% à 282 euros, suggérant pour le titre du réassureur bavarois 'un potentiel de retour total de 22%, en ligne avec le secteur'.



Outre un taux de croissance annuel moyen du BPA de 6% et un rendement de 7% attractifs, le broker pointe un bon traitement des problèmes de la Covid par le groupe et s'attend à ce que des rachats d'actions continus soutiennent ses objectifs de croissance du BPA.



