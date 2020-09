Munich Re : Jefferies remonte son objectif de cours

09/09/2020 | 15:11

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Munich Re et remonte son objectif de cours de 235 à 275 euros, soulignant la persistance d'une orientation favorable des prix pour le réassureur bavarois.



'Bien que le troisième trimestre a connu plusieurs grandes pertes notables (par exemple Beyrouth et l'ouragan Laura), les pertes totales apparaissent jusqu'à présent globalement en ligne avec nos prévisions existantes', juge le broker.



'Au lieu de ceci, nous concentrons notre attention sur des prix en progression, qui semblent prêts à augmenter encore en 2021 et nous amènent à relever à la fois nos résultats (+3%) et notre objectif de cours', poursuit-il.



