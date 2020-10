Coronavirus: Munich Re s'attend à un boom de la cyber-assurance

Francfort (awp/afp) - Le géant allemand de la réassurance Munich Re s'attend à un boom de l'assurance contre les cyber-risques dans la lignée de la pandémie de coronavirus et de la croissance des opérations dématérialisées, a-t-il affirmé lundi.

Les précautions sanitaires pour endiguer le virus ont entraîné une poussée inédite du télétravail et de nombreuses entreprises ont fait migrer en ligne leurs opérations commerciales. Il s'en est suivi "une forte augmentation des cyber-attaques", indique Doris Höpke, membre du directoire de Munich Re, dans un communiqué.

Du fait de la progression de cette menace, le réassureur estime que le marché de la couverture contre le cyber-risque pourrait "dépasser" la dynamique déjà attendue.

Avant la pandémie de Covid-19, Munich Re tablait sur une forte croissance de cette activité, de 7 milliards de dollars en 2020 à 20 milliards (17,1 milliards d'euros) d'ici 2025.

Le groupe bavarois souhaite dans cette perspective maintenir sa part de marché stable à environ 10%, rapporte l'agence de presse DPA.

La pandémie de Covid-19 a favorisé l'augmentation de cyber-attaques dans une cinquantaine de pays prenant de plus en plus pour cibles des gouvernements et des institutions sanitaires, avertissait en août l'organisation internationale de coopération policière Interpol.

Munich Re prévient en outre que les couvertures d'assurance sont "susceptibles de devenir plus chères" alors que les taux d'intérêt se maintiennent au plus bas et empêchent ainsi le secteur d'augmenter ses produits de placements financiers.

