Munich Re : le bénéfice en net recul au 3e trimestre

05/11/2020 | 11:22

A l'issue du 3e trimestre, Munich Re enregistre un bénéfice de 199 millions d'euros, contre 865 millions un an plus tôt, soit un recul de 77%. Le réassureur estime que le Covid a entrainé une perte de 800 millions d'euros sur le trimestre.



Après les neuf premiers mois de l'année, le bénéfice s'établit à 999 millions d'euros, en recul de 60% par rapport à la même période un an plus tôt (2490 millions d'euros).



'En réassurance, le troisième trimestre se caractérise souvent par des pertes supérieures à la moyenne - et c'était encore le cas cette année', rassure Christoph Jurecka, directeur financier.



Compte tenu du niveau élevé d'incertitude actuel concernant les conséquences économiques et financières supplémentaires du Covid-19, le réassureur allemand indique qu'il ne publiera pas de nouvelles prévisions de bénéfices pour 2020.





