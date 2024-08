Mukesh Babu Financial Services Limited est une société de financement et d'investissement basée en Inde. La société opère en tant que société financière non bancaire. Il s'agit d'une société de services financiers diversifiés axée sur la banque d'investissement et le financement. La société est engagée dans l'investissement basé sur la recherche dans des actions pour des périodes à court et à long terme. Elle s'occupe également de prêts aux entreprises. La filiale de la société est Mukesh Babu Securities Limited.