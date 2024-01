Mulberry Group plc se consacre à l'approvisionnement, à la conception et à la fabrication de produits de maroquinerie, y compris des gammes de sacs et d'autres accessoires de style de vie. Ses secteurs d'activité sont le Royaume-Uni, l'Asie-Pacifique et les autres pays. Il conçoit, fabrique et gère la marque Mulberry. Ses catégories de produits comprennent les accessoires en cuir, la maroquinerie, les chaussures, les accessoires souples et le prêt-à-porter féminin. Ses services comprennent la livraison, l'entretien et les réparations, l'emballage des cadeaux et les cadeaux. Elle utilise différents types et styles de cuir pour ses sacs et accessoires. La société vend directement aux consommateurs dans environ 190 pays par le biais de ses canaux numériques intégrés et de son réseau de magasins. Dans d'autres territoires, la société travaille avec des partenaires locaux sélectionnés pour livrer ses produits. Ses filiales comprennent Mulberry Company (Design) Limited, Mulberry Company (France) SARL, Mulberry Company (Sales) Limited, Mulberry Company (Europe) Limited, Mulberry Group Holding Company Limited, Mulberry Trading Holding Company Limited et d'autres.

Secteur Habillement et accessoires