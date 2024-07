Mulberry Group plc est une marque de luxe durable basée au Royaume-Uni. La société s'approvisionne, conçoit et fabrique des articles en cuir, y compris des gammes de sacs et d'autres accessoires de style de vie, qu'elle vend directement aux clients dans environ 190 pays par le biais de ses canaux numériques intégrés et de son réseau de magasins. Dans d'autres territoires, la société travaille avec des partenaires locaux sélectionnés pour livrer ses produits aux clients. Elle conçoit, fabrique et gère la marque Mulberry. Elle possède deux usines dans le Somerset, plus de 100 magasins et un flagship numérique. Ses catégories de produits comprennent les femmes, les hommes, les cadeaux et les articles d'occasion. Ses produits comprennent des sacs, des icônes, des mini et micro-sacs, de la petite maroquinerie, des accessoires, des articles de voyage, des articles pour la maison, du prêt-à-porter, des chaussures et des cadeaux. Les produits de la catégorie des sacs pour femmes comprennent des icônes, des sacs à bandoulière, des cartables, des sacs fourre-tout, des pochettes, des mini et micro-sacs et des sacs à dos. Les produits de la catégorie des accessoires pour hommes comprennent les écharpes, les chapeaux et les gants, les cravates et les boutons de manchette, ainsi que les lunettes de soleil.

Secteur Habillement et accessoires