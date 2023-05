Mullen Group Ltd. annonce le rejet de la démission de Sonia Tibbatts en tant qu'administratrice

Mullen Group Ltd. a annoncé que, suite au communiqué de presse daté du 4 mai 2023, la société a annoncé que le conseil d'administration de la société n'acceptera pas la démission de Sonia Tibbatts en tant qu'administrateur de la société. Lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la société tenue le 3 mai 2023, huit candidats, dont Mme Tibbatts, ont été élus administrateurs de la société. Toutefois, Mme Tibbatts n'a pas obtenu la majorité requise des voix exprimées pour son élection. Conformément à la politique de vote à la majorité de la société (la "politique"), elle a présenté sa démission au comité des rémunérations, des nominations et de la gouvernance (le "comité CNG") du conseil d'administration.

Le comité CNG a examiné les facteurs qu'il jugeait pertinents en ce qui concerne sa démission et a recommandé au conseil d'administration de rejeter la démission. Après avoir pris en considération la recommandation du comité CNG et après une évaluation plus approfondie de tous les facteurs qu'il juge pertinents, le conseil d'administration a estimé qu'il existait des circonstances exceptionnelles qui justifiaient qu'il n'accepte pas la démission de Mme Tibbatts. Par conséquent, Mme Tibbatts continuera à siéger au conseil d'administration de la société jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la société, ou jusqu'à ce que son successeur soit élu ou nommé.