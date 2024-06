Mullen Group Ltd. est un fournisseur de services logistiques. Ses segments comprennent le transport de lots brisés, la logistique et l'entreposage, les services spécialisés et industriels et la logistique américaine et internationale. Le transport de lots brisés assure la livraison finale ou sur le dernier kilomètre de marchandises générales composées d'expéditions, de paquets et de colis plus petits. Logistics & Warehousing propose aux expéditeurs de toute l'Amérique du Nord une gamme de services de camionnage et de logistique : transport de lots complets, transport spécialisé, entreposage, centres d'exécution des commandes qui traitent les transactions de commerce électronique et installations de transbordement conçues pour les expéditions intermodales et en vrac. Les services spécialisés et industriels fournissent des équipements et des services spécialisés aux secteurs du pétrole et du gaz naturel, de l'environnement, de la construction, des pipelines, des services publics, des télécommunications et du génie civil. Le secteur de la logistique américaine et internationale fournit des services logistiques à des tiers, axés sur le courtage de fret par le biais de plusieurs modes de transport. Il propose des services de transport spécialisés.

Secteur Frêt au sol et logistique