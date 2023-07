Multi Commodity Exchange of India Limited est une bourse de dérivés de matières premières. La société facilite la négociation en ligne de contrats à terme et d'options sur les matières premières, l'abonnement à des flux de données et l'adhésion. Elle propose une plateforme pour la négociation de divers contrats dérivés de matières premières dans les segments de produits suivants : lingots, métaux industriels, énergie, matières premières agricoles et indices. Sa série d'indices phare, MCX iCOMDEX, est une série d'indices de prix à terme de matières premières en temps réel, qui donne des informations sur les mouvements du marché dans les segments clés négociés sur la bourse. La série MCX iCOMDEX se compose d'un indice composite, outre trois indices sectoriels, tels que l'indice des métaux de base, l'indice des lingots et l'indice de l'énergie, et neuf indices de produits individuels, tels que l'or, l'argent, l'aluminium, le cuivre et le plomb, entre autres. Sa filiale, Multi Commodity Exchange Clearing Corporation Ltd, fournit des services de gestion des garanties et de gestion des risques, ainsi que la compensation et le règlement des transactions exécutées sur la bourse.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières