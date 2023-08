MultiChoice Group est spécialisé dans la création et la sécurisation des plateformes numériques pour le divertissement vidéo, le transport connecté et les industries connectées loT. Le CA par source de revenus se ventile notamment entre ventes d'abonnements (82,2%), d'espaces publicitaires (7,1%), de décodeurs (3,4%), de licences (2,8%) et de services d'installations techniques (0,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Afrique du Sud (64,5%), Afrique (32,8%), Europe (2,1%) et autres (0,6%).

Secteur Production de spectacles