MultiPlan Corporation a annoncé la nomination de Melissa Humphrey au poste de vice-présidente principale du marketing et des communications et la promotion d'Andrea Rowe au poste de vice-présidente principale des produits. En tant que nouvelle vice-présidente principale du marketing et des communications de MultiPlan, Melissa Humphrey supervisera la réputation de la marque, le marketing des produits, les communications avec les clients, les relations publiques et avec les médias, ainsi que les efforts de communication avec les employés. Avec plus de vingt ans d'expérience en marketing et en communications dans l'industrie des technologies de la santé, notamment en tant que chef du marketing pour Health Recovery Solutions et plusieurs rôles de leadership en marketing chez Gainwell Technologies, Health Management Systems (HMS) et Signify Health, Mme Humphrey jouera un rôle clé dans l'avancement continu de la croissance, de la culture et de la réputation de MultiPlan.

Melissa remplacera Susan Mohler, qui occupait le poste de vice-présidente principale du marketing et de la gestion des produits chez MultiPlan avant d'annoncer son départ à la retraite. Avec des plans de croissance ambitieux pour l'année à venir, MultiPlan a également annoncé la promotion d'Andrea Rowe au poste de SVP des produits plus tôt cette année. À ce titre, Mme Rowe est responsable de la vision des produits de l'entreprise et joue un rôle essentiel dans l'exécution du plan de croissance récemment mis en œuvre par MultiPlan.

Le mandat de Mme Rowe chez MultiPlan remonte à 1998. Au cours de cette période, elle a été vice-présidente des opérations, vice-présidente des projets spéciaux et, plus récemment, vice-présidente des systèmes d'information.