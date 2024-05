MultiPlan Corporation est un fournisseur de solutions de gestion des coûts de bout en bout fondées sur l'analyse des données et la technologie, ainsi que de solutions de paiement et d'intégrité des recettes pour le secteur des soins de santé aux États-Unis. La société interprète les besoins des clients et personnalise des solutions qui combinent ses services d'intégrité des paiements et des recettes, de réseau, d'analyse et de science des données et des décisions. Grâce à sa plateforme technologique et de données, l'entreprise fournit des services de gestion des coûts hors réseau, d'intégrité des paiements et des recettes, de science des données et des décisions, de paiements de soins de santé interentreprises (B2B) et d'autres services aux payeurs de soins de santé, qui sont principalement des assureurs de santé et leurs plateformes de services administratifs uniquement (ASO), des employeurs auto-assurés, des plans de santé fédéraux et étatiques et d'autres promoteurs de plans de santé, et, indirectement, les membres des plans qui sont les consommateurs de services de soins de santé. La société est partenaire de plus de 700 payeurs de soins de santé, courtiers et autres.

