Les États-Unis arrêtent un couple soupçonné d'avoir blanchi 4,5 milliards de dollars en crypto-monnaies liés au piratage de Bitfinex.

Cette action représente la plus importante saisie financière jamais réalisée par le ministère de la Justice, a déclaré Lisa Monaco, procureur général adjoint, ajoutant dans un communiqué qu'elle montre que les cryptomonnaies ne sont "pas un refuge pour les criminels."

Ilya Lichtenstein, 34 ans, et son épouse Heather Morgan, 31 ans, tous deux de Manhattan, doivent comparaître pour la première fois devant un tribunal fédéral mardi à 15 heures au tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York.

L'affaire a été déposée devant un tribunal fédéral de Washington, D.C.

Le couple est accusé d'avoir conspiré pour blanchir 119 754 bitcoins qui ont été volés, après qu'un pirate ait attaqué Bitfinex et initié plus de 2 0000 transactions non autorisées.

Les responsables du ministère de la Justice ont déclaré que les transactions étaient à l'époque évaluées à 71 milliards de dollars en bitcoins, mais qu'avec la hausse de la valeur de la monnaie, elles sont désormais évaluées à plus de 4,5 milliards de dollars.

"Comme l'indique la plainte, le FBI et les procureurs fédéraux ont pu retracer le mouvement des bitcoins à partir de ce piratage", a déclaré Matthew Graves, procureur des États-Unis pour le district de Columbia.

Il a ajouté que l'argent a transité par une importante bourse darknet liée à une multitude de crimes, ainsi que par des adresses de cryptomonnaies liées à des documents relatifs à des abus sexuels sur des enfants.

La plainte pénale déposée mardi est intervenue plus de quatre mois après que Monaco a annoncé que le département lançait une nouvelle équipe nationale de lutte contre les cryptomonnaies, composée d'un panorama d'experts en lutte contre le blanchiment d'argent et en cybersécurité.

Les cybercriminels qui attaquent des entreprises, des municipalités et des particuliers avec des ransomwares demandent souvent à être payés sous forme de cryptomonnaies.

Dans un exemple très médiatisé l'année dernière, d'anciens partenaires et associés du groupe ransomware REvil ont provoqué une pénurie de gaz généralisée sur la côte Est des États-Unis lorsqu'ils ont utilisé un logiciel de cryptage appelé DarkSide pour lancer une cyberattaque sur le Colonial Pipeline.

Le ministère de la Justice a par la suite récupéré quelque 2,3 millions de dollars en cryptomonnaies de la rançon que Colonial a versée aux pirates.