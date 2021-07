Munich Re : le bénéfice trimestriel meilleur que prévu

Munich Re a dévoilé mardi un bénéfice net meilleur que prévu au titre du deuxième trimestre, une performance qu'il attribue à des pertes 'limitées' du côté des catastrophes naturelles.



Le premier réassureur mondial a fait état d'un bénéfice net trimestriel de 1,1 milliard d'euros, soit bien au-dessus de la prévision moyenne des analystes qui anticipaient un profit de l'ordre de 800 millions d'euros.



Si les pertes liées au Covid-19 sont ressorties 'en ligne' dans l'activité dommages, elles ont - en revanche - largement dépassé les attentes dans la branche vie et santé en raison d'une mortalité élevée en Inde et en Afrique du Sud, fait-il valoir.



Avec un profit de quelque 1,7 milliard d'euros dégagé sur les six premiers mois de l'année, Munich Re se dit néanmoins bien parti pour atteindre son objectif d'un bénéfice net de 2,8 milliards d'euros cette année.



Le titre était en hausse de plus de 1,4% à la Bourse de Francfort après ces chiffres, signant la quatrième plus forte progression de l'indice-vedette DAX.



