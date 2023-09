Muncy Bank Financial Inc. est une société holding de The Muncy Bank & Trust Company (la Banque). La Banque fournit une variété de services financiers, y compris, mais sans s'y limiter, des prêts à la consommation, des lignes de crédit, des prêts commerciaux, des prêts immobiliers, des services d'investissement et des services fiduciaires. La banque propose divers types de dépôts à vue et à terme, notamment des comptes chèques, des comptes d'épargne, des comptes du marché monétaire, des certificats de dépôt et des comptes de retraite individuels (IRA). Elle fournit des services aux particuliers, aux organisations à but non lucratif et aux entreprises. Elle propose des services de gestion de patrimoine, tels que l'administration de successions, les services de gestion d'investissements, les living/grantor trusts, les trusts caritatifs, les trusts irrévocables, les tutelles et les trusts pour besoins spéciaux. La banque propose des services de gestion de trésorerie, de paiement positif par chèque, de services marchands et de virement électronique en ligne. Elle propose également des prêts hypothécaires commerciaux, des prêts d'équipement et des lignes de crédit commerciales.

Secteur Banques