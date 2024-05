Mundys SpA, anciennement connue sous le nom d'Atlantia SpA, est une société italienne spécialisée dans la gestion de routes à péage et d'aéroports. La société exerce ses activités dans cinq secteurs : Autoroutes italiennes, Autoroutes d'outre-mer, Aéroports italiens, Aéroports d'outre-mer, Atlantia et autres activités. Les activités autoroutières de la société comprennent la gestion de plus de 14 000 kilomètres d'autoroutes à péage en concession dans 16 pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Les activités aéroportuaires comprennent l'exploitation d'aéroports en Italie, dont l'Aeroporti di Roma, et en France (Aeroports de la Côte d'Azur). Les autres activités comprennent des services liés aux infrastructures, tels que l'ingénierie, la maintenance et les services de paiement électronique fournis par l'intermédiaire des filiales de la société. La société est active dans le monde entier.

