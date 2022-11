LA PRÉSENTATION A ÉTÉ FAITE EN COLLABORATION AVEC HELLA GUTMANN SOLUTIONS ET THE AUTO CARE ASSOCIATION

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, a présenté lors du salon AAPEX (Automative Aftermarket Products Expo) à Las Vegas, en collaboration The Auto care Association, EKKO, plateforme d'accès à distance aux données véhicules et de services à forte valeur ajoutée en mode DaaS (Data as a Service) via un modèle d'abonnements. Les services proposés concernent les propriétaires de véhicules ainsi que l'ensemble des industriels et opérateurs de service de cette industrie, pour tout type de véhicule. Parmi les services proposés par MUNIC à l'AAPEX : la possibilité d'effectuer le scan complet à distance de véhicules en utilisant les technologies très compétitives de MUNIC pour l'aftermarket. Lors de cette présentation, le scan complet – ou diagnostic – est réalisé avec une solution de Hella Gutmann Solutions, en association avec EKKO qui permet d'opérer complètement à distance ce service sans modifier l'outil de Hella Gutmann Solutions, conçu pour une utilisation locale.

L'accès simple et sécurisé aux données véhicules est une évolution majeure, attendue depuis de nombreuses années par l'industrie automobile : il permet de déclencher des actions d'assistance routière à distance, d'envoyer des alertes préventives aux automobilistes ou de diagnostiquer proactivement les véhicules à distance afin d'améliorer de manière significative l'expérience client lors d'interventions de réparation et d'entretien.

Pendant de nombreuses années, l'accès indépendant aux données véhicules a été très limité, voire inexistant, mais les dernières technologies ont radicalement changé la donne, permettant une adoption et un déploiement massifs :

L'amélioration continue des performances de l'électronique et la réduction des coûts permettent d'équiper tout véhicule à moindre frais ;

Le Edge Computing permet de décoder et de traiter les volumes considérables de données générées par les véhicules ;

Les nouveaux standards en matière de cybersécurité et de confidentialité des données personnelles permettent de protéger l'intégrité du véhicule et les informations privées du conducteur : ainsi, le garagiste et l'ensemble des sociétés intéressées auront uniquement accès aux données personnelles autorisées par le propriétaire du véhicule ;

La connexion avec des services de diagnostic et des bases de données constructeurs dans le cloud permet un accès complet aux systèmes et données du véhicule ;

Les applications, les services et les business models sont matures et prêts à être déployés.

Lors de l'AAPEX, MUNIC a présenté les différentes caractéristiques d'EKKO :

Création d'un canal sécurisé entre le véhicule et la plateforme cloud de diagnostic d'un tiers, avec le consentement de l'utilisateur ;

Récupération en temps réel des paramètres du véhicule, y compris l'analyse et l'interprétation complètes des codes de défaut ;

Gestion à distance du véhicule ;

Accès à ces données via une application de maintenance des véhicules, intégrée et intégrable dans un portail de gestion de flotte.

Aaron Solomon, Président-directeur général de MUNIC, commente : « MUNIC est fier de s'associer à The Auto Care Association, l'association de référence de l'industrie de l'après-vente automobile aux Etats-Unis qui représente une activité de plus de 380 Milliards de dollars. Cette association promeut le droit à la réparation en sécurisant les technologies d'accès indépendant aux véhicules. Ces technologies permettent à ses membres non seulement d'assurer une continuité de services à leurs clients mais également d'améliorer ces services en changeant radicalement leur relation avec les propriétaires de véhicules. »

À propos de The Autocare Association

The Autocare Association est la référence de l'industrie de l'entretien automobile, qui représente plus de 380 milliards de dollars.

Les 538 248 entreprises de l'industrie de l'entretien automobile forment un réseau global de fabricants indépendants du marché secondaire de l'automobile, de distributeurs, d'ateliers de réparation, de détaillants et de fournisseurs de services, petits et grands. À la base, ce réseau intégré de professionnels se consacre à la fourniture de pièces et de produits de qualité ainsi qu'à l'entretien et à la réparation des 290 millions de véhicules en circulation aujourd'hui.

Auto Care est actionnaire à 50% du show annuel AAPEX à Las Vegas auquel MUNIC a participé.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 19,3 M€ de chiffre d'affaires en 2021, en croissance de +156%, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Manon CLAIRET

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xWidk8iXlpmdyW2bZpxqapNlbWiWyJbHaGmZyGJvZ5rHbmxglJmXaJ2VZnBol2hp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/77233-munic_cp_autocare_fr_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews