Au titre du contrat de liquidité confié par la société MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données véhicules, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 57 003

Solde en espèces : 34 056,49 €

Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 95 956 titres 152 113,46 € 942 transactions VENTE 94 580 titres 150 287,73 € 661 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 46 374

Solde en espèces : 52 105,36 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobiles, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de plus de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 21,6 M€ de chiffre d'affaires en 2022, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 942 95 956 152 113,46 661 94 580 150 287,73 03/07/2023 7 185 498,54 3 64 172,8 04/07/2023 13 965 2568,64 8 652 1744,56 05/07/2023 3 190 504,79 1 30 79,8 06/07/2023 8 758 2002,33 1 1 2,65 07/07/2023 10 561 1476,38 2 250 657,5 10/07/2023 3 176 461,3 0 0 0 11/07/2023 3 220 573,01 7 295 771,4 12/07/2023 0 0 0 9 1301 3438,67 13/07/2023 2 90 240,3 12 2502 6928,79 14/07/2023 0 0 0 0 0 0 17/07/2023 3 87 244,86 12 722 2053,22 18/07/2023 2 797 2295,36 16 2319 6850,33 19/07/2023 2 165 485,74 6 571 1703,58 20/07/2023 6 130 384,61 4 210 625,17 21/07/2023 7 230 678,73 0 0 0 24/07/2023 3 170 501,77 3 170 506,6 25/07/2023 8 458 1342,67 12 874 2599,54 26/07/2023 8 169 489,63 7 425 1261,49 27/07/2023 41 5329 13312,37 23 2628 6629,92 28/07/2023 5 690 1739,28 2 227 576,58 31/07/2023 1 200 506 4 490 1249,65 01/08/2023 16 2476 6102,1 2 300 744 02/08/2023 25 3456 8129,55 0 0 0 03/08/2023 0 0 0 11 504 1194,73 04/08/2023 5 315 751,46 1 190 452,2 07/08/2023 4 415 984,84 0 0 0 08/08/2023 9 560 1315,5 0 0 0 09/08/2023 4 282 651,42 2 240 559,2 10/08/2023 0 0 0 1 160 374,4 11/08/2023 5 518 1206,63 0 0 0 14/08/2023 0 0 0 2 275 640,26 15/08/2023 0 0 0 3 240 562,8 16/08/2023 4 370 866,21 8 544 1281,88 17/08/2023 9 783 1807,32 0 0 0 18/08/2023 7 721 1639,48 1 45 102,6 21/08/2023 6 277 629,04 8 1077 2466,76 22/08/2023 2 100 230,5 0 0 0 23/08/2023 4 295 676,35 3 510 1181,21 24/08/2023 1 93 212,04 3 506 1162,54 25/08/2023 9 571 1308,1 3 730 1702,65 28/08/2023 3 275 624,5 7 714 1638,84 29/08/2023 8 782 1784,68 10 1298 2993,93 30/08/2023 9 990 2270,45 3 723 1661,67 31/08/2023 4 153 353,58 2 185 427,35 01/09/2023 6 278 639,72 3 527 1220,89 04/09/2023 2 330 749,1 4 449 1024,21 05/09/2023 9 758 1698,63 2 751 1704,71 06/09/2023 10 814 1767,56 3 244 526,15 07/09/2023 10 844 1782,82 6 620 1325,8 08/09/2023 6 616 1299,78 4 297 631,73 11/09/2023 3 500 1056,04 4 515 1101,47 12/09/2023 5 250 530 0 0 0 13/09/2023 1 240 508,8 1 195 415,35 14/09/2023 7 715 1506,1 0 0 0 15/09/2023 2 380 789,1 1 50 105 18/09/2023 21 2221 4566,24 22 3238 6833,7 19/09/2023 25 1881 3722,67 6 243 474,22 20/09/2023 10 1002 1885,99 3 332 626,06 21/09/2023 16 1336 2441,17 1 62 111,29 22/09/2023 20 4678 7973,52 7 1518 2665,7 25/09/2023 23 0 0 3 0 0 26/09/2023 23 1571 2257,42 18 1649 2431,85 27/09/2023 6 1014 1685,82 49 17016 27466,68 28/09/2023 4 0 0 1 0 0 29/09/2023 25 4641 6485,56 11 1553 2042,18 02/10/2023 0 0 0 5 0 0 03/10/2023 9 787 1026,26 6 289 387,45 04/10/2023 16 1596 1963,58 3 342 414,49 05/10/2023 7 0 0 10 0 0 06/10/2023 3 222 277,5 1 10 12,55 09/10/2023 8 0 0 1 0 0 10/10/2023 3 277 346,63 1 250 311,25 11/10/2023 9 463 573,09 2 60 75 12/10/2023 7 686 823,2 1 150 182,25 13/10/2023 28 5158 5393,66 3 145 148,3 16/10/2023 4 579 579,79 8 635 653,4 17/10/2023 4 262 262 0 0 0 18/10/2023 10 1181 1157,87 2 270 265,86 19/10/2023 0 0 0 4 365 353,25 20/10/2023 4 233 226,98 6 1097 1073,93 23/10/2023 4 225 221,25 6 1133 1123,33 24/10/2023 10 951 924,63 3 228 224,7 25/10/2023 14 1393 1340,75 3 640 619,68 26/10/2023 17 1969 1847,28 2 560 534,48 27/10/2023 2 111 100,12 6 772 704,88 30/10/2023 1 50 45,9 6 950 872,71 31/10/2023 3 100 91,6 7 755 696,42 01/11/2023 3 182 167,11 7 645 596,7 02/11/2023 0 0 0 16 1568 1502,98 03/11/2023 0 0 0 48 8309 9009,94 06/11/2023 11 1464 1864,24 0 0 0 07/11/2023 1 125 157,5 3 366 466,66 08/11/2023 9 987 1213,98 1 290 366,85 09/11/2023 3 309 370,8 11 1562 1966,61 10/11/2023 8 1032 1279,8 2 125 155 13/11/2023 7 0 0 6 0 0 14/11/2023 8 742 904,1 4 470 578,35 15/11/2023 0 0 0 4 360 441,91 16/11/2023 4 368 451,81 0 0 0 17/11/2023 0 0 0 3 581 717,5 20/11/2023 0 0 0 6 561 704,34 21/11/2023 8 851 1067,76 2 310 398,36 22/11/2023 6 257 317,18 0 0 0 23/11/2023 18 1594 1889,16 0 0 0 24/11/2023 17 1696 1792,31 4 258 263 27/11/2023 14 824 802,12 2 177 173,67 28/11/2023 14 805 742,96 4 426 395,32 29/11/2023 6 379 343,07 2 210 188,58 30/11/2023 10 993 880,26 5 656 585,81 01/12/2023 8 775 668,21 1 20 17,56 04/12/2023 6 859 732,65 8 2009 1737,41 05/12/2023 4 312 268,32 5 639 552,97 06/12/2023 4 421 360,76 4 465 400,53 07/12/2023 8 1018 870,31 3 600 515,2 08/12/2023 2 145 124,37 4 598 514,9 11/12/2023 8 854 728,51 4 355 305,98 12/12/2023 0 0 0 4 600 513,72 13/12/2023 1 100 86 0 0 0 14/12/2023 11 1079 920,37 9 1104 951,09 15/12/2023 2 134 120,06 14 2034 1792,8 18/12/2023 11 1278 1131,29 3 395 353,99 19/12/2023 15 0 0 4 0 0 20/12/2023 10 1059 906,21 9 2035 1758,57 21/12/2023 17 2693 2311,51 10 2712 2357,1 22/12/2023 5 2955 2521,41 1 30 25,56 27/12/2023 5 460 390,18 6 1100 937,7 28/12/2023 8 1542 1323,55 4 1128 968,88 29/12/2023 4 2350 2007,4 1 2000 1712

