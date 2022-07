Poursuite de la bonne dynamique des ventes engagée depuis le 1 er semestre 2021

semestre 2021 Validation du pilote EKKO par un leader européen des services aux automobilistes

Excellente visibilité commerciale : objectifs annuels 2022 confortés avec un carnet de commandes de 13,8 M€

MUNIC (Euronext Growth® Paris - FR0013462231 - ALMUN), spécialiste des technologies embarquées et de l'intelligence artificielle pour la valorisation des données automobile, publie son chiffre d'affaires au titre du 1er semestre (clos le 30 juin) de l'exercice 2022.

En K€ - Normes françaises - Données non auditées 1er semestre 2020 1er semestre 2021 1er semestre 2022 Variation CHIFFRE D'AFFAIRES 2 543 5 213 9 059 +74%

POURSUITE D'UNE BONNE DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ GRÂCE À UNE CROISSANCE TRÈS SOUTENUE AU 1ER SEMESTRE 2022

Après une année 2021 marquée par le fort rebond de son activité post pandémie (+156% de croissance annuelle dont +105% au 1er semestre 2021), MUNIC a continué d'enregistrer une activité soutenue au 1er semestre 2022, avec un chiffre d'affaires consolidé de 9,1 M€ en croissance dynamique de +74%.

Par zone géographique, les ventes semestrielles sont issues à 71% d'Amérique du Nord (vs. 75% un an plus tôt), à 26% d'Europe (vs. 23%) et 3% du reste du monde (vs. 2%).

La très bonne dynamique de l'activité au 1er semestre 2022, qui met en lumière la capacité de MUNIC à assurer une croissance pérenne après une période difficile, est le fruit des efforts commerciaux intenses menés depuis plusieurs mois, des partenariats majeurs signés par la société et du lancement réussi de la gamme V8+ de Smart Dongles début 2022.

MUNIC démontre également à travers cette performance sa capacité d'adaptation et son agilité en matière de sourcing et de gestion de stocks permettant d'honorer la livraison de toutes les commandes à ses clients, alors que la crise des composants continue de faire rage en 2022. Pour cela, la société s'appuie sur (i) ses capacités R&D lui permettant de sortir rapidement des évolutions de ses produits utilisant des sources alternatives de composants pour faire face à la pénurie, et (ii) la maîtrise de son approvisionnement sur les marchés internationaux, via notamment des partenariats long-terme tant avec les distributeurs qu'en direct avec les principaux fabricants de composants.

VALIDATION DU PILOTE EKKO, PREMIÈRE PLATEFORME UNIVERSELLE DE MONÉTISATION DE DONNÉES VÉHICULES

La fin de l'année 2021 avait été marquée par la signature d'un contrat avec un leader européen des services aux automobilistes pour le déploiement d'EKKO, plateforme d'accès aux données véhicules en mode DaaS (Data as a Service) via un modèle d'abonnements. A l'issue de ce contrat, la solution EKKO a été déployée par ce nouveau client auprès de plusieurs milliers de véhicules de son parc d'automobiliste.

Après plusieurs mois d'usage de cette offre innovante EKKO, solution de Smart Dongles ouverte et multipartenaires basée sur la technologie Munic.io, ce client majeur européen a validé en juillet 2022 le pilote EKKO, illustrant ainsi sa confiance dans le modèle économique EKKO, dernière ligne droite avant le lancement effectif de la solution.

L'ensemble des facteurs de succès d'EKKO ont été ajustés pour répondre au mieux aux besoins des automobilistes et des parties prenantes : la communication avec les consommateurs, la formation et l'accompagnement des distributeurs, les diverses fonctionnalités offertes aux conducteurs.

Cette reconnaissance permettra d'attirer le spectre de partenaires le plus large dans le cadre du déploiement commercial à grande échelle de la solution EKKO dans les mois à venir, en Europe dans un premier temps.

PERSPECTIVES

Sur le plan commercial, MUNIC continue ses travaux de prospection et de conquête, et adresse de nombreuses opportunités de développement. MUNIC a déjà remporté de nouveaux projets auprès d'opérateurs télécoms, de gestionnaires de flotte automobile, et de plusieurs autres comptes. Tous ces projets ont la même finalité : déployer la technologie Munic.io qui associe les Smart Dongles à la plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle afin d'offrir des services innovants.

En 2022, MUNIC poursuit ses investissements R&D autour de sa technologie Munic.io, associant les Smart Dongles à la plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle. Les innovations en cours portent sur des services technologiques suscitant un très fort intérêt du marché en matière d'accès aux données véhicules, tels que le diagnostic complet des véhicules à distance ou l'estimation de l'usure des batteries de véhicules électriques. Ces efforts ont pour but d'élargir la gamme de Smart Dongles de MUNIC avec le lancement du blackbox C4V8 et les premières livraisons de blackbox C4V8 à un gestionnaire de flotte de renommé au Moyen-Orient.

Dans la continuité de fin 2021, la visibilité commerciale de MUNIC demeure excellente, avec une prise de commandes très dynamique. Au 30 juin 2022, le carnet de commandes s'élevait à 13,8 M€.

À mi-exercice, MUNIC réaffirme donc sa capacité à délivrer une croissance soutenue de ses ventes en 2022, en dépit des fortes tensions en matière d'approvisionnement. La société rappelle que compte tenu de la saisonnalité de son activité, le 2nd semestre est traditionnellement le plus contributeur au chiffre d'affaires annuel.

A plus long terme, MUNIC confirme son ambition d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2025, dont 25 M€ générés à travers la plateforme EKKO, et un taux de marge brute supérieur à 40% du chiffre d'affaires.

AGENDA FINANCIER 2022

27 septembre 2022 Résultats semestriels 2022 31 janvier 2023 Chiffre d'affaires annuel 2022 29 mars 2023 Résultats annuels 2022

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de MUNIC

Créée en 2002, MUNIC conçoit et développe des solutions technologiques, combinant des Smart Dongles, à même de collecter et décoder les milliers de données issues des capteurs des véhicules automobile, et une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle, Munic.io, permettant de les analyser et valoriser.

Fruit de 20 années de R&D, la technologie brevetée de MUNIC associe (i) expertise électronique de haut niveau (conception et industrialisation d'équipements embarqués à faible encombrement, haute performance énergétique et radio, grande fiabilité en environnement automobile, à des coûts très compétitifs), (ii) capacité de décodage des données véhicule, et (iii) une plateforme Edge Computing d'intelligence artificielle (MUNIC.io) pour traiter ces données.

Installée à Villejuif (94), disposant de bureaux aux États-Unis et en Chine, MUNIC compte 60 collaborateurs, dont 77% d'ingénieurs. La société a réalisé 19,3 M€ de chiffre d'affaires en 2021, en croissance de +156%, principalement aux États-Unis et en Europe. La société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance).

MUNIC est cotée en Bourse sur le marché Euronext Growth® Paris (Code ISIN : FR0013462231 – Mnémonique : ALMUN).

Plus d'informations sur : www.munic.io

CONTACTS

ACTUS finance & communication

Manon CLAIRET

Relations Presse

Tél. : 01 53 67 36 73

mclairet@actus.fr ACTUS finance & communication

Zineb ESSAFI

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 90

munic@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : m5tpYMqXYWjFnptrkphmmmFkaJmSmWTHbmmexpVvaJfFa2lpnGdobpnIZnBmnGdq

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75724-munic_cp_ca-s1-2022-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews