Analyse - Les craintes liées à la réglementation américaine sont à l'origine de la rupture de l'alliance des assureurs sur le climat

La Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), soutenue par l'ONU et créée en 2019 pour inciter les assureurs à s'engager à réduire les émissions de gaz à effet de serre de leurs portefeuilles de souscription à un niveau net nul d'ici 2050, a perdu 12 de ses 28 membres depuis que les procureurs généraux de 23 États américains dirigés par des républicains leur ont envoyé une lettre le 15 mai. Cette lettre demandait des informations sur l'adhésion des assureurs et menaçait de poursuites judiciaires pour ce qu'elle qualifiait de comportement anticoncurrentiel poussant les prix à la hausse.

Les républicains affirment qu'en refusant d'assurer des secteurs spécifiques, tels que le pétrole et le gaz, les assureurs pénalisent les entreprises et font grimper les coûts pour les entreprises et les consommateurs.

Les procureurs généraux ont fait de leurs attaques contre les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) dans le monde des affaires un cri de ralliement politique.

Ils ont également ciblé d'autres coalitions d'entreprises financières pour le climat, notamment la Net-Zero Banking Alliance et l'initiative Net Zero Asset Managers, en les menaçant et en leur demandant des informations. Pourtant, ces groupes n'ont pas subi un grand nombre de défections, contrairement à la NZIA.

Deux sources du secteur de l'assurance et un ancien régulateur ont expliqué à Reuters que la raison en est que les États sont les régulateurs des assureurs, contrairement aux grandes banques et aux gestionnaires d'actifs qui sont principalement supervisés au niveau fédéral aux États-Unis.

"Les procureurs généraux se sont emparés de ces caractéristiques des assureurs pour en tirer profit", a déclaré Dave Jones, ancien commissaire aux assurances en Californie et aujourd'hui directeur de l'Initiative sur les risques climatiques à l'université de Californie à Berkeley.

M. Jones a ajouté qu'il ne pensait pas que les accusations de comportement anticoncurrentiel formulées par les procureurs généraux étaient fondées.

Curtis Ravenel, conseiller principal à la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), une organisation soutenue par les Nations unies et dont fait partie la NZIA, a déclaré que les assureurs étaient moins habitués à la pression politique que d'autres entreprises de services financiers comme les banques.

"(Les procureurs généraux des États) exploitent un facteur de peur étant donné l'autorité dont ils disposent", a déclaré M. Ravenel à Reuters. Il a ajouté qu'il ne s'attendait pas à ce que d'autres alliances sur le climat subissent de nombreux départs malgré la pression exercée par les républicains, et a exhorté les 16 compagnies d'assurance qui restent au sein de la NZIA à maintenir le cap.

L'alliance n'a pas réussi à attirer les assureurs américains. La plupart des assureurs qui ont quitté la NZIA - dont l'espagnol Mapfre, le français AXA, qui présidait l'alliance, et les japonais Tokio Marine et SOMPO - ont d'importantes activités aux États-Unis.

Alarmés par le départ de leurs pairs, les membres restants de la NZIA ont tenu des réunions téléphoniques cette semaine pour décider de la marche à suivre, selon des personnes au fait du dossier.

Ils ont été déconcertés par l'étendue des départs parmi les assureurs qui ont été assurés par des avocats qu'ils ne violaient pas les lois antitrust américaines, et par le départ, au cours de la semaine dernière, d'entreprises ayant une exposition minime aux États-Unis, ont déclaré ces personnes.

Le britannique Aviva et la coopérative néerlandaise Achmea font partie des assureurs qui ont déclaré vouloir rester. Certaines entreprises soulignent que la NZIA a réussi à créer une méthodologie normalisée pour mesurer et divulguer les émissions des portefeuilles de souscription.

Sur les 15 assureurs qui ont quitté la NZIA, un seul a expliqué publiquement sa décision. L'assureur allemand Munich Re, qui a été le premier à quitter le groupe le 31 mars, a déclaré qu'il se retirait du groupe pour éviter des "risques antitrust importants", compte tenu de la part du marché de l'assurance représentée par les membres de la NZIA. Elle n'a pas mentionné les procureurs généraux des États américains.

Munich Re reste membre d'un autre groupe de la GFANZ, la Net Zero Asset Owners Alliance (NZAOA), tout comme Allianz, qui a quitté la NZIA la semaine dernière. Munich Re a déclaré que la part des actifs mondiaux détenus par les membres de la NZAOA signifiait que les risques antitrust étaient "significativement plus faibles".

FIXER DES OBJECTIFS

Les compagnies d'assurance joueront un rôle central dans la transition vers une économie à plus forte intensité de carbone, étant donné que presque tous les projets dépendent de leur souscription. La NZIA, comme d'autres alliances du GFANZ, demande à ses membres de s'aligner sur l'objectif de l'Accord de Paris de maintenir l'augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius et de préférence à 1,5 degré. Pour ce faire, ils fixent des objectifs de réduction des émissions.

En janvier, la NZIA a donné six mois à ses membres pour fixer des objectifs. Elle a laissé aux assureurs le soin de préciser les objectifs et de décider de la manière dont ils réduisent les émissions. De nombreux assureurs ont également annoncé des objectifs climatiques de manière indépendante. L'assureur français SCOR, par exemple, a annoncé des limites à la souscription de nouveaux gisements de gaz et à l'exploration pétrolière et gazière dans l'Arctique le jour même où il a quitté la NZIA la semaine dernière. "Les assureurs en ont-ils vraiment profité ?", a déclaré M. Jones, prédisant que la disparition de la NZIA n'aurait que peu d'impact sur les efforts des compagnies d'assurance en matière de lutte contre le changement climatique.