Le tremblement de terre en Turquie fait chuter le bénéfice de Munich Re

MUNICH (dpa-AFX) - Le tremblement de terre dévastateur en Turquie et en Syrie a entraîné une baisse du bénéfice du premier trimestre du plus grand réassureur mondial, Munich. L'augmentation des gros sinistres et les effets de change négatifs ont fait chuter le bénéfice de 14 pour cent en comparaison annuelle, à près de 1,3 milliard d'euros, a annoncé mardi le groupe de la Dax à Munich. Le tremblement de terre en Turquie a eu un impact d'environ 600 millions d'euros sur les comptes de Munich Re. Néanmoins, le directeur financier Christoph Jurecka estime que Munich Re a de meilleures chances de dépasser son objectif de bénéfice d'environ 4,0 milliards d'euros cette année.

Pour la première fois, les chiffres ont été calculés selon les nouvelles normes comptables IFRS 17 et IFRS 9, qui s'appliqueront aux grands assureurs à partir de début 2023. Les chiffres du premier trimestre de l'année précédente ont été ajustés en conséquence. Au premier trimestre, le groupe a augmenté son chiffre d'affaires d'assurance de près de huit pour cent à 14,3 milliards d'euros. Les placements de capitaux ont également rapporté beaucoup plus grâce à la hausse des taux d'intérêt. Le directoire s'attend à ce que la hausse des prix dans la réassurance dommages et accidents continue à lui donner le vent en poupe : lors du renouvellement des contrats au 1er avril, Munich Re a imposé à ses clients des prix plus élevés de 4,7 % et a augmenté son volume d'affaires de 11,1 %./stw/tih