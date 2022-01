Les catastrophes naturelles ont coûté $120 milliards aux assureurs en 2021-Munich Re

par Tom Sims et Alexander Hübner

FRANCFORT, 10 janvier (Reuters) - L'année 2021 a été la deuxième année la plus coûteuse jamais enregistrée pour les assureurs mondiaux, a déclaré Munich Re lundi, avertissant que les conditions météorologiques extrêmes étaient probablement liées au changement climatique.

Les pertes assurées liées aux catastrophes naturelles ont totalisé environ 120 milliards de dollars (106 milliard d'euros) l'année dernière — en dessous des 146 milliards de dollars de dommages subis en 2017, année la plus coûteuse jamais enregistrée, marquée par les ouragans Harvey, Irma et Maria.

Le décompte annuel de Munich Re, le plus grand réassureur du monde, est supérieur à l'estimation de 105 milliards de dollars publiée le mois dernier par son concurrent Swiss Re.

"Les images des catastrophes naturelles de 2021 sont inquiétantes. La recherche climatique confirme encore que les conditions météorologiques extrêmes deviennent plus courantes", a déclaré Torsten Jeworrek, membre du conseil d'administration de Munich Re.

Près de 10.000 personnes sont décédées des suites de catastrophes naturelles, un chiffre en ligne avec les années précédentes. Les pertes totales, y compris celles non couvertes par les assurances, s'élèvent à 280 milliards de dollars, soit le quatrième montant le plus élevé jamais enregistré.

Les États-Unis, ravagés par des dizaines de tornades et des vagues de froid, ont été à l'origine d'une part exceptionnellement importante des pertes, a indiqué Munich Re.

L'ouragan Ida, dont les dégâts se sont étendus de la Nouvelle-Orléans à New York, a entraîné 36 milliards de dollars de pertes assurées. La tempête hivernale, qui a principalement touché le Texas en février, a entraîné des pertes d'environ 15 milliards de dollars.

En Allemagne, les inondation qui ont touché le pays cet été ont également coûté des milliards.

"Les statistiques sur les catastrophes de 2021 sont frappantes parce que certains des événements météorologiques extrêmes sont du type de ceux qui sont susceptibles de devenir plus fréquents ou plus graves en raison du changement climatique", a déclaré Ernst Rauch, chef du service scientifique sur le climat et la géologie de Munich Re.

De nombreux scientifiques s'accordent à dire que les événements survenus en 2021 ont été exacerbés par le changement climatique et que d'autres événements extrêmes sont susceptibles de devenir plus fréquents ou plus graves à l'avenir.

Certains assureurs ont augmenté leurs tarifs en raison de la probabilité croissante de catastrophes, cessant même de fournir une couverture dans certains endroits.

Alors que les assureurs mettent en garde contre le changement climatique et les coûts associés, ils subissent eux-mêmes des pressions de la part des militants pour ne plus assurer les industries polluantes. (Version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)