FRANCFORT/MONTE CARLO (dpa-AFX) - Selon les experts, les grands réassureurs comme Munich Re et Hannover Re se dirigent vers de bonnes affaires lors de la réunion de la branche à Monte Carlo. L'environnement tarifaire est favorable et les entreprises ont renforcé leur pouvoir de marché par rapport aux assureurs, a déclaré mardi à Francfort l'expert du secteur Johannes Bender de l'agence de notation Standard & Poor's (S&P). Selon lui, les réassureurs devraient au moins défendre leurs "bonnes marges" de l'année en cours lors des négociations de prix pour 2024.

A partir de ce samedi (9 septembre), les réassureurs rencontrent à nouveau leurs clients et courtiers à Monte Carlo afin de sonder les conditions pour l'année prochaine. Après que les réassureurs ont imposé à leurs clients des prix plus élevés à plusieurs reprises depuis un certain temps déjà, Standard & Poor's a relevé la perspective du secteur de négative à stable. Les entreprises sont sur la bonne voie pour récupérer leur coût du capital cette année, a déclaré Bender.

Selon Bender, le pouvoir de marché accru des entreprises est également dû à un changement d'activité. "Les réassureurs sont revenus à ce qu'ils étaient auparavant, c'est-à-dire qu'ils couvrent davantage de gros sinistres et moins d'affaires proportionnelles avec des sinistres fréquents". Ils n'interviennent donc plus proportionnellement à chaque sinistre, mais seulement à partir d'un certain montant. En raison de l'augmentation des prix de la réassurance, les assureurs doivent désormais réfléchir davantage aux risques qu'ils peuvent supporter eux-mêmes - et à ceux qu'ils doivent absolument réassurer.

Certes, l'agence de notation Moody's vient de découvrir dans une enquête que plus de 90 pour cent des assureurs directs ne veulent plus céder de risques supplémentaires aux réassureurs. Du point de vue de S&P, les assureurs régionaux ne devraient toutefois pas pouvoir éviter de céder une partie de leurs risques, afin qu'une catastrophe naturelle grave ne leur coûte pas trop cher. Bender et son collègue Volker Kudszus ont fait référence aux incendies dans le sud de l'Europe et à Hawaï ainsi qu'aux inondations en Autriche et en Slovénie : "Pour les assureurs slovènes, la couverture de réassurance reste essentielle."/stw/ngu/stk