MONTE CARLO (dpa-AFX) - Le plus grand réassureur du monde , Munich Re, n'hésite pas à prendre d'autres risques de ce type, malgré les inondations et les incendies de forêt dévastateurs. "Nous avons de l'appétit pour les risques de catastrophes naturelles", a déclaré Stefan Golling, membre du directoire, lors de la rencontre annuelle des réassureurs qui s'est tenue dimanche à Monte-Carlo. Alors que certains prestataires se sont retirés de cette activité, Munich Re ne mise pas seulement sur des primes plus élevées. Les limites de responsabilité et autres conditions sont souvent encore plus importantes, a déclaré Golling. Pour 2023, il s'attend à une nouvelle année de catastrophes naturelles coûteuses.

Lors du traditionnel "Rendez-Vous de Septembre", des réassureurs tels que Munich Re, Swiss Re et Hannover Re sondent à nouveau depuis ce week-end dans la Principauté de Monaco, avec des assureurs directs tels qu'Allianz et Axa, les prix et les conditions de renouvellement des contrats pour le prochain changement d'année.

Lors des précédents renouvellements, les réassureurs avaient déjà nettement serré la vis tarifaire auprès de leurs clients. En d'autres termes, si un assureur direct veut transférer des risques à un réassureur, il doit payer nettement plus cher qu'il y a quelques années. C'est pourquoi les agences de notation Standard & Poor's et Fitch ont relevé leurs perspectives pour le secteur de la réassurance. Les marges de leurs activités se seraient améliorées et les entreprises auraient en outre pu profiter de la hausse des taux d'intérêt sur le marché.

Les avis divergent quant à savoir si les réassureurs ont dépassé les bornes dans leur politique tarifaire. Ainsi, l'agence de notation Moody's a rapporté, sur la base d'un sondage, que neuf assureurs sur dix ne voulaient plus décharger de risques supplémentaires sur les réassureurs en 2024. La plupart d'entre eux auraient donné comme raison la hausse des prix.

Comme les sinistres d'assurance deviennent plus chers, ne serait-ce qu'en raison de l'inflation, les assureurs directs devraient prendre à leur compte une plus grande partie des sinistres futurs, conclut Helena Kingsley-Tomkins, analyste chez Moody's. Certes, certains assureurs directs signalent qu'ils n'auraient pas pu placer leurs risques auprès de réassureurs. Mais les experts de l'agence de notation Fitch considèrent que cette pénurie est désormais résolue : "On peut réassurer ses risques si on est prêt à payer le prix correspondant", a déclaré l'analyste de Fitch Robert Mazzuoli à Monte-Carlo.

Ainsi, Munich Re s'attend à nouveau à une légère croissance du marché de la réassurance entre 2023 et 2025, même après déduction de l'inflation. Selon ses estimations, les augmentations devraient toutefois être plus faibles que lors des trois années précédentes.

L'agence de notation Standard & Poor's part également du principe que les risques croissants continueront à faire augmenter le besoin en couvertures de réassurance. Selon Fitch, la hausse des prix devrait toutefois s'atténuer en 2024 - avant de prendre fin. Brian Schneider, analyste chez Fitch, prévoit même une légère baisse des prix en 2025. Bien que Munich Re ne mette pas l'accent sur d'autres augmentations de prix, elle fait référence aux dommages croissants causés par les catastrophes naturelles et autres événements climatiques.

Selon l'entreprise, les catastrophes naturelles ont causé des dommages économiques d'environ 110 milliards de dollars au premier semestre, dont 43 milliards étaient assurés. Pour l'ensemble de l'année, les dommages assurés dus aux catastrophes naturelles devraient donc, comme l'année précédente, dépasser la barre des 100 milliards, estime M. Golling, membre du directoire. Ils seraient ainsi à nouveau supérieurs à la moyenne des années 2017 à 2021, alors qu'ils étaient encore plus élevés en 2022, avec 120 milliards de dollars. La moitié de cette somme était due aux destructions causées par l'ouragan "Ian".

Cette année, les incendies de forêt à Hawaï et dans le sud de l'Europe ainsi que les inondations en Slovénie et en Autriche viennent s'y ajouter au troisième trimestre. Et la saison des ouragans dans les Caraïbes n'est pas encore terminée : l'ouragan "Lee" menace actuellement les îles des Caraïbes.

Entre-temps, les assureurs et les réassureurs sont de plus en plus confrontés à des phénomènes naturels mineurs qui ne figureraient pas individuellement sur la liste des grandes catastrophes naturelles. Rien qu'au premier semestre, de violents orages accompagnés de tornades et de grêle ont causé des dommages à hauteur de 35 milliards de dollars américains aux Etats-Unis, a déclaré M. Blunck, membre du directoire de Munich Re. Sur ce montant, 25 milliards étaient assurés - une somme équivalente à celle d'un ouragan violent.

Entre-temps, la direction de Munich Re et les experts mettent en garde contre une sous-estimation de l'impact de l'inflation sur le montant des sinistres assurés. Johannes Bender, analyste chez S&P, s'attend certes à ce que les réassureurs puissent à nouveau imposer des primes plus élevées pour 2024. "Mais nous ne sommes pas sûrs que les hausses de prix suffisent à compenser l'inflation", a-t-il déclaré à Monte-Carlo.

Munich Re, tout comme les agences de notation, voit le grand marché de croissance dans la cyberassurance contre les dommages liés aux systèmes informatiques, aux données et à Internet. L'entreprise part du principe que les dommages économiques causés par les cyber-attaques tripleront d'ici 2027 par rapport à l'année dernière pour atteindre environ 24 billions de dollars américains. Les primes de cyber-assurance devraient être multipliées par deux et demi à l'échelle du secteur pour atteindre 33 milliards de dollars d'ici là, estime le conseil d'administration.

Toutefois, selon Standard & Poor's, seuls les assureurs directs gagnent jusqu'à présent de l'argent dans le secteur cyber. Les réassureurs devraient donc augmenter les primes et ainsi absorber une partie des bénéfices des assureurs, écrivent les analystes.