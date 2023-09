MONTE CARLO (dpa-AFX) - Le premier réassureur mondial, Munich Re, s'attend à ce que la demande de couverture de réassurance continue d'augmenter malgré les hausses de prix dans le secteur des dommages et accidents. Le marché mondial de la réassurance connaîtra une légère croissance annuelle entre 2023 et 2025, même après déduction de l'inflation, a fait savoir le groupe de la Dax dimanche lors de la réunion annuelle de la branche à Monte-Carlo. Le directoire a mis en garde contre la persistance d'une inflation élevée, qui fait également grimper les coûts des sinistres d'assurance. En outre, les destructions causées par les orages violents avec tornades et grêle coûtent désormais aussi cher à la branche qu'un ouragan violent aux États-Unis.

Lors du traditionnel "Rendez-Vous de Septembre", des réassureurs comme Munich Re, Swiss Re et Hannover Re sondent à nouveau depuis ce samedi dans la Principauté de Monaco avec des assureurs comme Allianz et Axa les prix et les conditions pour le renouvellement des contrats à la fin de l'année prochaine. Lors des précédents renouvellements, les réassureurs avaient déjà sensiblement serré la vis tarifaire auprès de leurs clients.

La branche demande tellement plus, en particulier pour la prise en charge des risques liés aux catastrophes naturelles et autres dangers naturels, que selon un sondage de l'agence de notation Moody's, environ neuf assureurs sur dix ne veulent plus céder de risques supplémentaires aux réassureurs l'année prochaine. Les assureurs devraient donc prendre à leur charge une plus grande partie des futurs sinistres, conclut Helena Kingsley-Tomkins, analyste chez Moody's.

L'agence de notation Standard & Poor's (S&P) s'attend en revanche, comme Munich Re, à une poursuite de la hausse de la demande en protection de réassurance. Leurs experts justifient également cette situation par l'augmentation des dommages causés par les catastrophes naturelles, dont les incendies de forêt à Hawaï et dans le sud de l'Europe ainsi que les graves inondations en Slovénie et en Autriche.

En effet, en raison de la forte hausse de l'inflation, les sinistres deviennent de plus en plus chers pour les assureurs et les réassureurs, même en l'absence d'une augmentation des catastrophes naturelles. C'est déjà pour cette raison que les réassureurs tentent d'imposer des primes plus élevées à leurs clients. Johannes Bender, analyste chez S&P, s'attend à ce qu'ils y parviennent. "Mais nous ne sommes pas sûrs que les hausses de prix soient suffisantes pour compenser l'inflation", a-t-il déclaré dimanche à Monte-Carlo.