Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) figure parmi les 1ers groupes mondiaux de réassurance. Les primes émises brutes par activité se répartissent comme suit : - réassurance (71,6 %) : réassurance non vie (71,5% des primes émises brutes) et réassurance vie et santé (28,5%) ; - assurance (20,7%) : assurance vie et santé (69,8% des primes émises brutes) et assurance non vie (30,2%). Le solde des primes émises brutes (7,7%) concerne les activités d'assurance à l'international. La répartition géographique des primes émises brutes est la suivante : Allemagne (21,8%), Europe (27,6%), Amérique du Nord (31,5%), Asie et Australasie (12,5%), Afrique et Moyen Orient (3,6%) et Amérique latine (3%).

Secteur Réassurance