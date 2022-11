Munich Re : 3ème trimestre conforme, objectif maintenu

Le réassureur allemand Munich Re a confirmé mardi son objectif de résultat pour l'ensemble de l'exercice suite à un troisième trimestre globalement en ligne avec les attentes.



Son bénéfice net est ressorti à 527 millions d'euros, contre 366 millions un an plus tôt, un chiffre confirme à l'estimation de l'ordre de 500 millions d'euros que le groupe avait fournie à l'issue du trimestre écoulé.



D'un point de vue opérationnel, le bénéfice d'exploitation ressort toutefois dans le rouge, à -346 millions d'euros à comparer avec un profit de 204 millions un an plus tôt, du fait de lourdes indemnisations liées aux catastrophes naturelles.



Munich indique qu'il prévoit ainsi d'essuyer quelque 1,6 milliard d'euros de pertes relatives au passage de l'ouragan Ian.



Parallèlement, le résultat des investissements a chuté à 904 millions d'euros au cours du trimestre, contre 2,1 milliards d'euros un an plus tôt.



Le groupe souligne néanmoins avoir bénéficié d'un effet de change positif de 846 millions d'euros au cours du trimestre, contre seulement 242 millions un an auparavant, sur fond de vigueur du dollar.



Concernant l'exercice en cours, Munich Re dit toujours tabler sur un bénéfice net de 3,3 milliards d'euros, pour l'instant supérieur aux estimations moyennes du marché.



'La performance sous-jacente se porte toujours bien, ce qui devrait soutenir le quatrième trimestre et les exercices à venir', commentent ainsi les analystes de RBC dans une note de réaction.



A la Bourse de Francfort, l'action Munich Re progressait de 1,3% suite à cette publication, ce qui en faisait l'une des meilleures performances de l'indice DAX en ce début de journée.



