Munich Re : Berenberg relève son objectif de cours

Berenberg a relevé vendredi son objectif de cours sur le titre Munich Re, qu'il porte de 306 à 317 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



A en croire l'intermédiaire financier, les investisseurs se posent actuellement quatre grandes questions concernant le groupe allemand, qui est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de réassurance, d'assurance de première ligne et de solutions de gestion des risques.



D'après Berenberg, ces interrogations sont les suivantes (1) l'épidémie de Covid-19 est-elle terminée?, (2) sommes-nous en train d'assister à une accélération et une aggravation des catastrophes naturelles en raison du changement climatique?, (3) quel est le risque posé par l'inflation au sein du modèle du groupe? et (4) qu'est-il advenue de la capacité du groupe à générer des bénéfices de manière récurrente?



Au vu de la sous-performance de 8% du titre face à l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Insurance depuis le début de l'année, ces inquiétudes semblent justifiées, écrit Berenberg, qui estime toutefois qu'elles ne révèlent pas toute l'histoire aujourd'hui narrée par le réassureur.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.