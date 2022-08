Munich Re : baisse de 31% du bénéfice net au 2e trimestre

Munich Re grappille près de 1% à Francfort, après la publication d'un bénéfice net en baisse de près de 31% à 768 millions d'euros, ainsi que d'un profit opérationnel divisé par deux (-51%) à 763 millions, au titre du deuxième trimestre 2022.



Les primes brutes émises ont augmenté de 8,3% à plus de 15,8 milliards d'euros, portées par une forte croissance organique, notamment en réassurance IARD. Les renouvellements de juillet montrent une croissance des primes (+6%) avec des prix stables.



'La hausse des taux d'intérêt nous donnera un coup de pouce à long terme en nous permettant de bénéficier de rendements courants plus élevés', estime le président Joachim Wenning, ajoutant que ses objectifs annuels et à moyen terme 'sont fermement en vue'.



Munich Re vise toujours un résultat consolidé de 3,3 milliards d'euros pour 2022, prévenant toutefois d'une 'incertitude considérable', en raison de l'évolution macroéconomique, de la volatilité des marchés de capitaux, de la pandémie et de la guerre en Ukraine.



